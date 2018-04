Fluminense vai treinar na Ilha do Governador por 2 meses O elenco do Fluminense vai ficar mais algum tempo afastado das Laranjeiras. Depois de realizar a pré-temporada em Vitória, os jogadores não vão treinar na sede do clube no próximos dois meses. Alvo de reclamações, o gramado das Laranjeiras está sendo trocado.