Fluminense vence América de virada Em mais um jogo do conturbado segundo turno do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o América por 2 a 1, de virada, na tarde desta quarta-feira, em Édson Passos. O Flu teve uma péssima atuação e só conseguiu a vitória por causa da desempenho ainda mais fraco do time adversário. O América abriu o placar logo aos 8 minutos do primeiro tempo, com o gol do zagueiro Leonardo. Em vantagem, o América se fechou na defesa e passou a explorar os contra-ataques. Mesmo assim, ainda teve duas oportunidades com os atacantes Ratinho e Gil Bala. Já o Fluminense cometeu vários erros e não conseguiu armar suas jogadas de ataque. No segundo tempo, o América tentou assegurar a vantagem no placar, mas o Fluminense empatou aos 12 minutos, com um chute do atacante Marco Brito no canto esquerdo do goleiro Max. Com o empate, o Fluminense melhorou um pouco e conseguiu a virada nos acréscimos. Aos 46 minutos, o atacante Alex fez 2 a 1. Taça Rio - Em outro jogo disputado nesta quarta-feira pelo segundo turno do Carioca, o Volta Redonda venceu o Madureira por 2 a 0, em Conselheiro Galvão.