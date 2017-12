Fluminense vence Americano por 2 a 0 O Fluminense voltou a entrar na luta direta por uma vaga para a fase final do torneio Rio-São Paulo. Passou a somar 21 pontos ao vencer neste sábado o Americano de Campos por 2 a 0, em jogo disputado no Maracanã. O tricolor carioca fez a sua torcida sofrer muito. O Americano atuava com oito reservas, e o primeiro gol surgiu somente aos 29 minutos da etapa final. O técnico Oswaldo de Oliveira completou 50 partidas dirigindo o Fluminense. O primeiro tempo foi monótono e somente Róger buscava jogadas individuais para tentar chegar ao gol do Americano. Por duas vezes, obrigou o goleiro Brás a praticar boas defesas. O Fluminense atuava embolado pelo meio de campo e explorava pouco as jogadas pelas pontas. O Americano era perigoso no contra-ataque e também deu trabalho por pelo menos duas vezes, em chutes de Marquinhos. O time da casa voltou para o segundo tempo repetindo os erros do primeiro. Não conseguia furar o bloqueio do Americano e a torcida impacientava-se. As vaias aumentaram quando Andrézinho chutou uma bola na trave. O Fluminense só acordou aos 29, com o gol de Régis. Ele aproveitou um bate-rebate na área e chutou de perna esquerda. Sete minutos depois, Róger fez ótimo lançamento para Magno Alves, que apenas desviou de cabeça: Fluminense 2 a 0. A partir daí, o Fluminense com o resultado garantido passou a tocar a bola até o final do jogo. O Americano continua ocupando a 14ª posição na tabela e ainda corre risco de rebaixamento.