Fluminense vence amistoso com gols no final

O treinador manteve a base da equipe que evitou o rebaixamento do Fluminense na Série B, com apenas o meio-campista Everton, ex-Barueri, e o lateral-esquerdo Julio César, ex-Goiás, sendo as novidades do time. Assim, a equipe começou o jogo com: Rafael; Gum, Dalton e Cássio; Mariano, Diguinho, Conca, Everton e Julio Cesar; Maicon e Fred.

O time, porém, não foi bem e Cuca mexeu no time aos 30 minutos, com a entrada do atacante Kieza na vaga do zagueiro Cássio. Assim, o Fluminense terminou o primeiro tempo no esquema 4-3-3. Mas o empate sem gols permaneceu.

A equipe voltou completamente modificada para o segundo tempo. A escalação na etapa final teve: Ricardo Berna; Thiaguinho, Gum, Dalton e Dieguinho; Diguinho (Diogo), Marquinho, Equi González e Everton (Maurício); Kieza (Fabio Neves) e Alan.

E os gols da vitória do Fluminense saíram no final. Aos 36 minutos, Marquinho lançou Alan, que invadiu a área e chutou colocado no canto direito, abrindo o placar. Aos 48 minutos, Marquinho chutou cruzado e Maurício, de carrinho, empurrou para o fundo da rede, definindo a vitória do time das Laranjeiras por 2 a 0.