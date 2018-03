Fluminense vence Atlético-PR sem jogar bem O Fluminense não fez uma boa partida, mas conseguiu sua segunda vitória sobre o Atlético-PR, na história do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o adversário por 2 a 1, em Édson Passos. Com o resultado, o Tricolor alcançou os 16 pontos e melhorou sua posição na tabela. O primeiro tempo da partida foi ruim. O Atlético-PR não repetiu a atuação na goleada sobre o Flamengo, na última rodada, e seus jogadores aparentavam nervosismo. O Fluminense, por sua vez, apesar do domínio, não conseguia assustar o gol adversário. Na única oportunidade que teve, aos 8 minutos, abriu o marcador. O meia Zada cruzou e o atacante Sorato cabeceou sem chances para o goleiro Diego. Com o gol sofrido, o Atlético esboçou uma reação, mas continuava demonstrando apatividade. O contra-ataque, que é o ponto forte da equipe, não era executado com a eficiência de outras partidas. Nas duas vezes que conseguiu atacar com perigo, o time paranense quase empatou. Fabrício cobrou falta na trave e Luciano Santos arriscou de fora da área e o goleiro Kléber defendeu no susto. Logo no início do segundo tempo, Diego se atrapalhou em uma bola recuada. Sorato tocou, mas a zaga salvou. Aos 7 minutos, o lateral-esquerdo Jadílson partiu em contra-ataque desde o meio-campo e chutou de longe. A bola encobriu o goleiro e entrou. Jancarlos ainda teve uma boa chance, finalizando rente à trave. O Atlético não dava a partida como perdida e tentava descontar o placar. Ricardinho chutou na rede pelo lado de fora. Somente aos 41, o time paranaense conseguiu o seu intento. Luciano bateu mal, mas Ilan aproveitou a sobra, driblando Kléber e marcando o seu décimo gol na competição. A pressão continuou e o Fluminense evitou o empate. Ficha Técnica Fluminense: Kléber; Jancarlos, Zé Carlos, Rodolfo e Jadílson; Marcão, Marciel, Zada (Sidney) e Alex Oliveira (Josafá); Carlos Alberto e Sorato (Ademílson). Técnico: Renato Gaúcho. Atlético-PR: Diego; Alessandro, Ígor, Rogério Corrêa e Ivan; Leomar (Rodrigo), Luciano Santos, Kléberson e Fabrício (Ricardinho); Dagoberto (Fernandinho) e Ilan. Técnico: Oswaldo Alvarez. Gols: Sorato aos 8 minutos do primeiro tempo; Jadílson aos 7 e Ilan aos 41 minutos do segundo tempo. Árbitro: Wilson de Souza Mendonça (Fifa - PE) Cartão amarelo: Rogério Corrêa, Ilan, Alessandro, Luciano, Ricardinho e Rodrigo. Renda: R$ 30.220,00 Público: 2.828 pagantes Local: Édson Passos. classificação