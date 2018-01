Fluminense vence Cabofriense por 3 a 0 No dia do aniversário do atacante Romário, o Fluminense deu um presente para a sua principal estrela. A equipe das Laranjeiras venceu a Cabofriense, por 3 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro e somou seis pontos no grupo B. Romário não jogou por causa de uma contusão no joelho e apenas pôde torcer pelos companheiros. Sem o craque, Ramon e Edmundo chamaram a responsabilidade para a conquista da vitória. O jogo começou bem equilibrado e o Fluminense procurava dominar as ações no meio-de-campo. Este domínio, porém, não resultava em oportunidades de gol. Apesar da presença do meia Ramon, o Tricolor tinha dificuldades para tocar a bola com mais objetividade. Tanto que o gol só poderia sair numa jogada de bola parada. Aos 24 minutos, Ramon cobrou falta e Edmundo, de cabeça, abriu o marcador. Com a vantagem no placar, o Fluminense melhorou na partida e passou a buscar o segundo. A Cabofriense, por sua vez, tentava reagir, mas esbarrava na boa marcação do Tricolor. Aos 38, o zagueiro Rodolfo, que voltava ao time depois da disputa do Torneio Pré-Olímpico com a seleção brasileira, ampliou para o Fluminense em cobrança de falta. E o atacante Marcelo, substituto de Romário, machucado, chutou uma bola na trave. No segundo tempo, o ritmo caiu um pouco e o Fluminense passou a administrar o placar, satisfeito com a diferença de dois gols. A Cabofriense bem que tentava uma reação, mas seus jogadores não conseguiam dar seqüência nos lances. Marcelo mais uma vez desperdiçou boa oportunidade para marcar, após receber passe de Ramon. O mesmo Ramon cobrou falta e o goleiro Flávio salvou com as pontas dos dedos. Aos 18, Edmundo deixou o campo sentindo dores musculares e passou a ser dúvida para o clássico com o Flamengo, domingo. Ele foi substituído por Alessandro. Aos 20, apesar da ausência de Edmundo, o Tricolor voltou a marcar. Marcelo cruzou e o volante Marcão somente escorou para o fundo da rede.