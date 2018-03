Fluminense vence e está nas quartas da Libertadores

O Fluminense conseguiu nesta terça mais um feito histórico: ao derrotar o Atlético Nacional, da Colômbia, por 1 a 0, no Maracanã, classificou-se pela primeira vez para as quartas-de-final da Libertadores. Veja também: Classificação Calendário / Resultados O clube nunca chegara nem mesmo às oitavas da competição nas duas vezes que a disputara. Agora, o Fluminense vai esperar o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional, do Uruguai, nesta quarta no Morumbi, para saber quem será seu novo adversário. Fluminense 1 Fernando Henrique; Gabriel (Carlinhos ), Luiz Alberto, Roger e Júnior César; Ygor, Cícero, Conca e Thiago Neves (Maurício); Dodô e Washington (Tartá) Técnico: Renato Gaúcho A. Nacional-COL 0 Barahona; Zuniga (Córdoba), Mendoza, Moreno e Vélez; Amaya , Martinez (Toro), Arrué e Martel (Murillo); Muñoz e Galvan Técnico: Oscar Quintaban Gols: Roger, aos 7 minutos do segundo tempo Árbitro: Victor Hugo Rivera (PERU) Renda: R$ 642.938,00 Público: 31.700 pagantes Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro O Fluminense jogou mal e por pouco não deixou o Maracanã com outro resultado. Como vencera a partida na Colômbia por 2 a 1, poderia até perder por 1 a 0 que estaria garantido nas quartas-de-final. O time errava passes com freqüência, parecia lento e disperso e permitia o contra-ataque do Nacional, que começou com um ritmo veloz e levou perigo várias vezes ao goleiro Fernando Henrique. Thiago Neves cobrou falta e Roger se antecipou à zaga para cabecear e marcar o único gol do jogo, no início do segundo tempo. Logo depois, Thiago Neves era substituído e recebia uma vaia estrondosa. O técnico Renato Gaúcho, irritado com a atitude da torcida, gesticulou e a repreendeu. Em seguida, foi a vez de Washington sair de campo, completando sete partidas sem marcar um gol. Parte do público ensaiou nova vaia, mas prevaleceram os aplausos para o atacante, que teve, assim como Dodô, uma atuação apagada. No último minuto, sem marcação Galvan chutou a bola para fora, desperdiçando o gol que seria de empate. O lance foi um exemplo da dispersão do Fluminense na maior parte do jogo.