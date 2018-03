Fluminense vence e fica perto de vaga na Libertadores

Dono da melhor campanha da primeira fase da Copa Libertadores da América, o Fluminense se saiu bem na noite desta quarta-feira em Medellín. Venceu o Atlético Nacional (da Colômbia), por 2 a 1, e ficou perto da classificação para as quartas-de-final da competição continental. A equipe tricolor pode até perder por 1 a 0 no duelo de volta contra o time colombiano, terça-feira, no Maracanã, para avançar de fase. Veja também: Classificação Calendário / Resultados O Fluminense 'achou' um pênalti no instante em que o Atlético Nacional exercia forte pressão, embora não fosse tão perigoso, e parecia mais próximo de fazer o primeiro gol do duelo. Eis que o lateral-esquerdo Júnior César passou em velocidade por dois zagueiros e foi derrubado na área pelo goleiro Ospina. Atlético Nacional 1 Ospina ; Zúñiga, Mendoza, Moreno e Martínez ; Amaya, Vélez, Arrué e Córdoba (Barahona); Muñoz (Galván) e Villagra (Martel) Técnico: Oscar Quintabani Fluminense 2 Fernando Henrique; Gabriel, Thiago Silva (Roger), Luiz Alberto e Junior Cesar; Ygor , Arouca , Cícero , Conca (Dodô) e Thiago Neves (Maurício); e Washington Técnico: Renato Gaúcho Gols: Thiago Neves, aos 21 minutos do primeiro tempo. Arrué, aos 6, e Conca, aos 30 minutos do segundo tempo Árbitro: Martín Vázquez (URU) Renda: não disponível Público: não disponível Estádio: Atanásio Girardot, Medellín (COL) O juiz Martín Vázquez, do Uruguai, não pensou duas vezes: assinalou a penalidade e expulsou o camisa 1 da equipe colombiana. Thiago Neves, então, chamou a responsabilidade para si e abriu o placar, aos 21 minutos do primeiro tempo. Era tudo o que o Fluminense queria. Um homem a mais em campo e a vantagem no marcador. "Mas temos que matar o jogo", exigiu o técnico Renato Gaúcho, no intervalo, irritado com o comodismo da equipe tricolor, que passou a administrar o resultado. O treinador bem que avisou, mas não teve jeito. Em meio à apatia tricolor, o meia Arrué empatou a partida logo no começo da segunda etapa. O Fluminense se recompôs, mas faltava força ofensiva. Até que o meia Conca arriscou chute de fora da área, o goleiro Barahona falhou e a bola entrou: 2 a 1. O Fluminense, então, deixou o tempo correr. Poderia ter feito mais gols, mas se contentou com a vitória magra, mas importante.