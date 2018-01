Fluminense vence e se classifica O Fluminense conseguiu a classificação para as oitavas-de-final da Copa do Brasil ao derrotar o Juventude do Mato Grosso, por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Maracanã. Apesar de ter perdido o primeiro jogo por 4 a 1, o time carioca foi beneficiado por ter conseguido marcar um gol na campo do adversário. Na próxima fase, o Fluminense enfrentará o vencedor de Santa Cruz e Grêmio. A necessidade de marcar um grande número de gols fez com que os jogadores do Fluminense começassem a partida demostrando um grande nervosismo. O Juventude tentou conter o ímpeto fluminense apelando para as faltas. Na cobrança de uma delas, o meia Ramon acertou a bola no travessão do goleiro João Scherer. Para garantir o resultado, o técnico Edson Porto armou uma formação defensiva na equipe matogrossense, que ameaçou o goleiro Murilo em alguns contra-ataques. Aos 30 minutos, Ramon, de cabeça, marcou o primeiro gol do Fluminense, após um cruzamento pela esquerda do atacante Magno Alves. No segundo tempo, o Fluminense manteve o ritmo de jogo, enquanto o Juventude usou de todos os artifícios para segurar o resultado. Os jogadores matogrossenses provocavam os adversários, que em alguns momentos se deixavam levar pelas gozações. Com as constantes faltas feitas pelos jogadores matogrossenses, Ramon, o cobrador de faltas do Fluminense, acertou mais duas bolas no travessão do Juventude. Aos 35 minutos, o atacante Agnaldo recebeu a bola na área e tocou de esquerda ampliando o marcador para o Fluminense. O gol de Agnaldo deu novo ânimo aos jogadores do Fluminense, que precisavam de mais um gol para a classificação. Aos 47 minutos, já nos descontos do árbitro Luciano Almeida, o atacante Magno Alves marcou o terceiro gol tricolor e assegurou a permanência da equipe na competição.