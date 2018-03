Fluminense vence fácil o Figueirense Numa boa atuação do zagueiro Rodolfo, que marcou dois gols, o Fluminense derrotou o Figueirense, por 3 a 0, em Édson Passos, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor não precisou jogar um bom futebol e obteve o bom resultado com facilidade. Com a derrota, o time de Santa Catarina pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Logo aos 4 minutos, o Fluminense abriu o marcador. O lateral-direito Jancarlos arriscou de longe e surpreendeu o goleiro Édson Bastos. A partir daí, o Figueirense passou a dominar a partida, perdendo sucessivas chances de gol. O Tricolor só assustava em cobranças de falta. Numa delas, o zagueiro Rodolfo acertou o travessão. O atacante Sandro Hiroshi teve duas chances seguidas para empatar, mas, em ambas, o goleiro Kléber salvou. Aliás, ele se transformava no melhor jogador do Fluminense, realizando defesas importantes. Na única vez que não teria chances de defender, o atacante William, na marca do pênalti, finalizou para fora. Até que, aos 28, para alívio da torcida tricolor, Rodolfo marcou o segundo gol numa bela cobrança de falta. No segundo tempo, o Fluminense voltou disposto a ampliar o marcador. E conseguiu aos 6 minutos. O meia Carlos Alberto cobrou escanteio e Rodolfo, de cabeça, marcou o terceiro gol tricolor, num frango de Édson Bastos. O goleiro tentou segurar a bola, que acabou escapando entre as suas mãos. Com o resultado, o time carioca administrou o placar até o fim do jogo. Ficha Técnica: Fluminense 3 x 0 Figueirense. Gols - Jancarlos aos 4 e Rodolfo aos 28 minutos do primeiro tempo. Rodolfo aos 6 minutos do segundo tempo. Fluminense - Kléber; César, Augusto e Rodolfo; Jancarlos, Marciel, Zada (Sidney), Carlos Alberto e Jadílson; Marcelo (Ademílson) e Sorato (Djair). Técnico - Renato Gaúcho. Figueirense - Édson Bastos; Márcio Goiano, Cléber (Carlos Alberto) e André Luiz; Paulo Sérgio, Bilu, Vágner Mancini, William e Luiz Fernando; Sandro Hiroshi (Roberto) e Léo Macaé (Danilo). Técnico - Vágner Benazzi. Juiz - Lourival Dias Lima Filho (BA) Cartão amarelo - Paulo Sérgio, Vágner Mancini, Augusto e Bilu Renda e público - Não divulgados Local - Édson Passos, Rio de Janeiro.