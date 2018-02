Fluminense vence Fla de virada e ainda respira no Carioca O Fluminense derrotou o Flamengo por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta, no Maracanã, e passou a entrar de novo na briga por uma vaga nas semifinais do segundo turno do Estadual Rio. O gol da vitória foi marcado pelo meia Cícero aos 48 minutos do segundo tempo. Ele acabou como artilheiro do clássico. Antes, fez o gol de empate. O Flamengo, com o resultado, está matematicamente eliminado da Taça Rio. O Rubro-Negro, porém, já tem vaga assegurada na final da competição, por ter vencido o primeiro turno, a Taça Guanabara. Enquanto o Fluminense sentia falta de um bom articulador de jogadas - David, o substituto de Carlos Alberto, não estava inspirado -, o Flamengo mostrava mais disposição, principalmente no ataque, setor em que Roni e Souza compensavam com muita luta a falta de qualidade técnica. E foi exatamente num lance em que os dois participaram que o Flamengo fez 1 a 0. Roni avançou pela esquerda, driblou Fabinho e cruzou na medida para Souza completar, antecipando-se a Romeu. Com a vantagem, o Flamengo passou a dominar o jogo e poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo. No intervalo, o técnico da equipe das Laranjeiras, Joel Santana, deu uma bronca no time. E a chamada surtiu efeito. Logo no primeiro minuto, Carlinhos foi ao ataque e chutou rasteiro. Na pequena área, Cícero se esticou e conseguiu o empate. O Fluminense foi melhor até a metade dessa etapa e depois caiu de rendimento. O Flamengo voltou a impor seu jogo, embalado pela atuação muito boa de Renato Augusto. Por duas vezes, ele obrigou o goleiro Fernando Henrique a praticar grande defesa. E numa outra chance, finalizou na trave. Mas, já nos descontos, Cícero apareceu de novo na área e de pé esquerdo venceu Bruno. Um gol que nem a torcida do Tricolor esperava e que mantém o time em condições de brigar por uma vaga nas semifinais da Taça Rio.