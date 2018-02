Fluminense vence Fla do Piauí: 2 a 1 O Fluminense venceu o Flamengo-PI por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Albertão, em Teresina, mas não conseguiu evitar a partida de volta, no Rio, no dia 2 de abril, pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois de um primeiro tempo fraco tecnicamente e sem gols para animar a torcida, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, resolveu fazer algumas alterações na equipe. Logo aos sete minutos, Adenílson abriu o placar para o time carioca. Aproveitando uma vacilada da zaga adversária, Alex Oliveira aproveitou para ampliar e fazer 2 a 0, aos 12 minutos. O gol acordou o time piauiense que passou a pressionar o rival e depois de muita insistência conseguiu, aos 18, diminuir a desvantagem. O atacante Silvio sofreu pênalti, que ele mesmo bateu e marcou. O jogo permaneceu truncado, com muitas faltas e não teve alteração no resultado. Agora, o Fluminense pode até perder por 1 a 0, que seguirá em frente. Em caso de classificação às oitavas-de-final, o Flu vai enfrentar Atlético-PR ou Sport. Ficha Técnica Flamengo-PI: Palmieri; Niel, Sergio, Kléber e Ribamar (Mardônio); Diogo Maia, Jó, Biro-Biro e Inha (Juniel); Henrique e Sílvio(Bambam). Técnico: Mauro Paulo Moroni. Fluminense: Cléber; Jancarlos(Fernando Diniz), Zé Carlos, Rodolfo e Jadilson (Junior Cesar); Marcão, Alex Oliveira e Dejair; Carlos Alberto, Ademilson e Fabio Bala. Técnico: Renato Gaúcho. Gols: Ademilson, aos 7; Alex Oliveira, aos 12; e Sílvio, de pênalti, aos 18, minutos do segundo tempo. Cartão Amarelo: Jean Carlos, Zé Carlos e Rodolfo (Flu) e Kleber (Flamengo-PI) Árbitro - Luiz Gonzaga de Sousa Local: Estádio Albertão, em Teresina (PI)