Fluminense vence Goiás e quebra tabu O Fluminense venceu o Goiás por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Serra Dourada, e acabou com a escrita dos goianos que não perdiam para o tricolor carioca desde 1996. Com o resultado desta noite, o Goiás (61 pontos) se mantém na quarta posição e o Fluminense (65) permanece na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, domingo, o Goiás vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG enquanto o Fluminense recebe o Figueirense, no Rio de Janeiro. No primeiro tempo, as duas equipes jogaram em velocidade e com jogadas de efeito. Contando com o retorno de Paulo Baier, o Goiás subiu para o ataque. Mas deixou espaço para o Fluminense, com marcação compacta, que contra-atacou com Petkovic e criou as melhores chances de marcar. Mas faltou sorte ao Fluminense em sua melhor jogada. Aos 29 minutos, após dominar na grande área, Tuta acertou o ângulo na saída de Harlei, mas o zagueiro Júlio Santos tirou a bola na risca de cal. O Goiás também fez boas jogadas. Aos 26 minutos, com Souza, acertou a trave de Kleber. Aos 34 minutos com Dodô escorando cruzamento de Rodrigo Tabata, teve um gol anulado - o juiz alegou impedimento de Paulo Baier. No segundo tempo as duas equipes mantiveram o jogo aberto e a vontade de vencer se traduziu em gols. Aos 13 minutos, Leandro recebeu lançamento de Tiuí. que driblou dois zagueiros para bater no canto direito de Harlei e fazer 1 a 0. O Goiás reagiu, achou uma brecha na zaga carioca e Dodô, de cabeça, empatou aos 17 minutos. A partir daí, o Fluminense esperou o melhor momento para surpreender o adversário. O que aconteceu aos 48 minutos, com Petkovic marcando o gol da vitória.