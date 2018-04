Fluminense vence Inter no Sul e fica a dois pontos dos líderes

PORTO ALEGRE - O Fluminense entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time de melhor campanha do segundo turno venceu o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio, pela 33.ª rodada da competição, e pulou para a terceira colocação, ultrapassando o Botafogo. A distância para os líderes Corinthians e Vasco, que perderam na rodada, é de apenas dois pontos.

O Internacional vive frustração contrária. Além de ter decepcionado a sua torcida, desperdiçou a chance de se aproximar da zona de classificação à Copa Libertadores e deu adeus definitivo ao título. O time gaúcho fica na sétima colocação, com 51 pontos, agora atrás do Figueirense.

A partida com o terceiro maior público do ano no Beira-Rio foi fraca para os gaúchos. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Rafael Moura abriu o placar para o Flu. A jogada começou com Deco, pela direita, que cruzou para trás do goleiro do Inter. Numa falha da defesa, o atacante tricolor não perdoou. A reação veio aos 36 minutos. Oscar aproveitou a bola cruzada de Leandro Damião, após o erro do zagueiro adversário, e fez o gol de empate do time colorado.

O desempate tricolor chegou nos acréscimos da primeira etapa. Deco lançou cirurgicamente para Sobis, que marcou aos 48 minutos. Conforme prometido antes da partida, o atacante não comemorou. "Admito que é a pior sensação possível. Nunca imaginei fazer gol no Inter. Mas é o meu trabalho", disse o jogador, a caminho do vestiário no intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense conseguiu bloquear o ataque colorado, enquanto o Inter foi insuficiente em sua defesa. Erros e faltas geraram um grande número de cartões amarelos e uma expulsão: Juan, aos 37, após dura entrada.

O Inter só teve uma boa chance no segundo tempo, aos 40 minutos, quando Leandro Damião chutou para fora. Mesmo assim, não soube aproveitar e chegar mais na área adversária. O Inter volta a jogar no próximo domingo, contra o Cruzeiro, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG). Já o Fluminense recebe o América-MG no sábado, no Engenhão.

INTERNACIONAL 1 X 2 FLUMINENSE

Internacional - Muriel; Nei, Rodrigo Moledo, Juan e Kléber; Guiñazu (Tinga), Bolatti, Andrezinho (Ilsinho), D''Alessandro (Zé Roberto) e Oscar; Leandro Damião. Técnico: Dorival Júnior.

Fluminense - Diego Cavalieri; Mariano, Elivélton, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Valencia, Marquinho (Araújo) e Deco (Diguinho); Rafael Sobis (Lanzini) e Rafael Moura. Técnico: Abel Braga

Gols - Rafael Moura, aos 17, Oscar, aos 36, e Rafael Sobis, aos 48 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Sandro Meira Ricci (Fifa-DF)

Cartões amarelos - Oscar, Ilsinho, Kléber, Leandro Damião, Edinho, Valencia, Deco, Rafael Sobis, Rafael Moura e Carlinhos.

Cartão vermelho - Juan.

Renda - R$ 607.240,00.

Público - 38.142 (total).

Local - Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).