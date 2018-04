Fluminense vence nos pênaltis e vai à semi da Copa São Paulo

SÃO CARLOS - Somente nos pênaltis saiu o terceiro semifinalista da 45.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Debaixo de forte calor, no Estádio Luisão, em São Carlos, na manhã deste domingo, o Fluminense conquistou sua vaga ao vencer o Internacional por 6 a 5 nas penalidades máximas, após empate sem gols no tempo normal.

Agora, o Fluminense aguarda a definição do seu adversário, que vai sair do confronto entre Corinthians e Paraná, nesta noite, a partir das 21h30, em Limeira. A outra semifinal será entre o Santos, atual campeão, e o Atlético Mineiro.

A campanha do time carioca era melhor, com cinco vitórias. E a equipe conseguiu manter vivo o sonho de faturar o seu sexto título da Copa São Paulo. O Internacional já acumulava dois empates na competição, inclusive eliminou o Linense, nos pênaltis, na segunda fase, e ainda ficou na igualdade na fase inicial com o Brasília. O clube gaúcho já foi campeão quatro vezes do torneio.

Durante os 90 minutos, o jogo deste domingo foi muito aberto, com o Fluminense criando as melhores oportunidades no primeiro tempo, mas pecando no momento de finalizar as jogadas, perdendo muitas chances. Já na segunda etapa, o Inter equilibrou as ações, teve suas chances, mas não conseguiu concluir em gol.

Nas penalidades, cansados e sob tensão, os jogadores erraram muito. Nas cinco primeiras cobranças de cada time houve empate por 3 a 3. Cada equipe chutou uma bola para fora e permitiu a defesa do goleiro adversário. Nas cobranças alternadas, Leonardo errou para o Fluminense com a defesa de Jackson, do Inter. Mas Caíque chutou na trave pelo time gaúcho e deixou tudo igual.

Na sétima cobrança, Gabriel Pereira converteu para o time carioca e Leonardo para o Inter. Na oitava, Lucas fez para o Fluminense e Magalhães para o Inter. A definição aconteceu somente na nona cobrança. Primeiro, o zagueiro Nogueira converteu para o time carioca. Depois, o goleiro Mateus defendeu a cobrança de Eduardo e garantiu a vaga do Fluminense nas semifinais da Copa São Paulo com o triunfo por 6 a 5.