Fluminense vence o Treze por 1 a 0

O Fluminense venceu o Treze por 1 a 0, no primeiro jogo das duas equipes pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, disputado nesta quinta-feira à noite em São Januário. O placar foi bom para o time visitante, tal a pressão do Tricolor carioca e as oportunidades de gol desperdiçadas por Tuta e companhia. O Treze, da Paraíba, veio representado por uma comitiva de políticos e empresários, liderada pelo governador do Estado, Cássio Cunha Lima (PSDB). E até que soube se defender bem. O goleiro Érico foi o destaque da equipe. Ele evitou pelo menos três gols, com defesas arrojadas. Não teve sorte no lance capital da partida, quando Tuta arrancou no meio da zaga, conseguiu deixar dois adversários para trás, mas acabou se atrapalhando. Na seqüência da jogada, Leandro chutou praticamente sem ângulo e surpreendeu Érico. Foi aos 27 minutos do segundo tempo, num momento em que o domínio da equipe carioca era total. O Treze já vinha tentando fazer o tempo rolar em ritmo lento. Até abusou do antijogo algumas vezes. Isso irritou o time do Fluminense, que pretendia terminar o primeiro confronto com uma vitória mais elástica. O autor do gol, Leandro, deixou o campo reclamando de dores musculares e da cobrança que considerou excessiva dos torcedores do Fluminense.