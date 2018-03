Fluminense vence Portuguesa por 3 a 1 O Fluminense jogou o suficiente para derrotar a Portuguesa, por 3 a 1, nesta quinta-feira à noite, no Maracanã, e assumir o primeiro lugar do Grupo B da Taça Rio, ao lado da Friburguense, ambos com 4 pontos. Apesar da ausência de Edmundo e Roger e do mal-estar provocado pelo pedido de demissão do técnico Valdyr Spinosa, o Tricolor soube se impor e garantiu a vitória logo na primeira etapa, quando marcou os três gols. Aos 26, Ramón abriu o placar após rebote da zaga. No minuto seguinte, Romário chutou a bola na trave e na sobra, Marcelo completou para o gol. Perdido, o time da Portuguesa levou o terceiro gol aos 33 minutos, num lance em que o zagueiro Antonio Carlos foi para a área conferir de cabeça uma falta cobrada por Ramón. Romário ainda teve um gol anulado na etapa inicial e acertou novamente um chute na trave no segundo tempo, mas no geral o atacante teve uma atuação discreta. O Fluminense passou então a administrar o resultado, evitando bolas divididas e correria. A displicência resultou no gol de Marcelão, aos 23 minutos, em cobrança de falta. Muito inferior tecnicamente, a Portuguesa não representava uma ameaça ao Tricolor, que ,manteve o ritmo lento e preguiçoso até o fim da partida. A torcida gostou do primeiro tempo, mas vaiou a equipe quando o jogo foi encerrado.