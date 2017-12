Fluminense vence primeira da decisão No ano do centenário, o Fluminense ficou mais perto do título do Campeonato Estadual ao derrotar o Americano, por 2 a 0, neste domingo, no Maracanã. Agora, o Tricolor pode perder até por 1 a 0, na próxima quarta-feira, que garante a taça. Uma derrota por dois gols de diferença leva a decisão para a disputa de pênaltis. O time de Campos precisa vencer por três gols para ser o campeão. Logo aos quatro minutos, o atacante Magno Alves entrou na área e chutou para boa defesa do goleiro Braz. Aos 24 minutos, Luciano Viana cruzou e Washington conseguiu tocar para o gol, mas a bola bateu no zagueiro Régis, saindo para escanteio. O Fluminense respondeu com o lateral-direito Flávio, que após cruzamento, chutou a bola, meio sem jeito, na trave. Aos 28 minutos, o lateral-esquerdo Wederson cobrou uma falta e Washington cabeceou, marcando o gol, mas o árbitro Edílson Soares da Silva marcou impedimento. No contra-ataque, o volante Marcão fez boa jogada e, livre de marcação, abriu o placar para o Fluminense. No segundo tempo, aos 12 minutos, o atacante Roni recebeu dentro da área e tocou na saída do goleiro, ampliando o marcador para o Fluminense. O Americano passou a pressionar na tentativa de marcar o primeiro gol, mas esbarrava na defesa adversária. Na melhor chance do time de Campos, Wederson chutou de fora da área e o goleiro Murilo espalmou para escanteio.