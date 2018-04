Fluminense vence São Paulo por 1 a 0 Com um gol do zagueiro Antônio Carlos, de cabeça, o Fluminense derrotou o São Paulo, por 1 a 0, neste domingo no Maracanã. Com este resultado, o time carioca conquistou o 35º ponto e subiu na classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Já o São Paulo permaneceu com 44 pontos. A equipe carioca começou melhor, mas o São Paulo não demorou para equilibrar as ações, e o primeiro tempo terminou sem apresentar domínio de nenhuma dos dois times. Na etapa final, os dois tiveram chance para marcar, mas as melhores oportunidades foram do São Paulo. Em menos de um minuto, o time de Cuca chutou duas bolas nas traves do Flu. No último minuto, Lugano chutou e o goleiro Fernando Henrique salvou com os pés em cima da linha.