Fluminense viaja ao Paraguai confiante em vaga na Libertadores

RIO - O Fluminense embarcou nesta segunda-feira rumo a Assunção, no Paraguai, com muita confiança na bagagem para voltar do estádio Defensores del Chaco com a classificação para as semifinais da Copa Libertadores. Além do otimismo, estava no avião o meia Thiago Neves, recuperado de um edema na panturrilha. Mas ele deverá ser reserva na partida contra o Olimpia.

Para avançar, o time tricolor terá, ao menos, de empatar com gols com os paraguaios. A necessidade de marcar parece preocupante depois que o time teve dificuldades de criar chances no jogo de ida, há uma semana, no Rio de Janeiro, no 0 a 0 de São Januário. Mas os jogadores já foram alertados pelo técnico Abel Braga de que não devem alterar seu estilo de jogo baseado no contra-ataque.

"Temos jogadores rápidos que jogam pelas pontas e um que faz gol. Não temos de modificar nada. É fazer o que a gente já vem fazendo que vai dar certo e vamos buscar a classificação", disse Wagner.

O meia acredita que um gol brasileiro pode mudar totalmente o panorama do confronto. Os torcedores do Olimpia esgotaram os ingressos, o que significa a pressão intensa sobre os tricolores pode se transferir para os donos da casa se os visitantes saírem na frente. "Se realmente acontecer, vamos usar a posse de bola e fazer a torcida jogar contra eles", ensinou Wagner.

Antes da viagem, o Fluminense treinou pela manhã nas Laranjeiras. Thiago Neves participou da atividade sem restrições, mas atuou entre os reservas. Rhayner foi mantido no time titular, o que indica que a formação do primeiro jogo será repetida.