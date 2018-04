Fluminense vira e manda o Juventude para a Série B

Fluminense decretou neste sábado à noite o rebaixamento do Juventude ao vencê-lo, por 3 a 2, no Maracanã, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe tricolor chegou aos 58 pontos e ocupa a quinta colocação. O volante Arouca (2) e o meia Cícero fizeram os gols do time das Laranjeiras. Veja também: Classificação Calendário e resultados Sem problemas, Grêmio bate América-RN por 3 a 0 no Machadão Atual campeão da Copa do Brasil, portanto com vaga assegurada na Taça Libertadores da América de 2008, o Fluminense apenas cumpre tabela no Brasileiro. Não corre risco de ser rebaixado e já viu o São Paulo levantar a taça de campeão da competição. A motivação que resta é terminar a temporada de maneira digna. Para estimular o elenco, o técnico Renato Gaúcho sempre diz que ninguém está garantido no grupo que vai representar o Flu Fluminense 3 Fernando Henrique; Thiago Silva, Luiz Alberto e Roger; Gabriel, Maurício (David), Arouca (Romeu), Thiago Neves e Junior Cesar; Cícero e Soares (Adriano Magrão) Técnico: Renato Gaúcho Juventude 2 Michel Alves; Nunes, Danilo e Régis ; William, Julio César, Lauro , Marcelo Costa (Marabá ) e Alex Cazumba (Romano); Maycon (Luciano) e Tiago Técnico: Beto Almeida Gols: Tiago, aos 16, e Arouca, aos 36 minutos do primeiro tempo. Arouca, aos 27 ; e Romano, aos 35; e Cícero, aos 42 minutos do segundo tempo Árbitro: Cleber Wellington Abade (SP) Estádio: Maracanã minense na Libertadores. Enquanto o treinador avalia o desempenho dos jogadores, a diretoria tricolor corre atrás de reforços. O atacante Dodô, e x-Botafogo, e o meia Conca, do Vasco, são os nomes mais comentados nas Laranjeiras. Já o Juventude precisa mudar drasticamente para o ano que vem. Seu time é fraco, embora tenha vontade e aplicação tática. Vai disputar uma Série B equilibrada e necessita contratar bons jogadores para voltar à elite do futebol brasileiro. A partida, em si, foi razoável. Talvez, o pequeno público que compareceu ao Maracanã esperasse espetáculo pior. O Fluminense não forçou o ritmo durante os 90 minutos. Atuou o suficiente para vencer o rival. Sofreu um gol de Tiago, de pênalti, e demorou a reagir. Empatou num chute de Arouca, de fora da área, aos 36 minutos do primeiro tempo. A etapa final foi mais movimentada. Melhor jogador do Fluminense em campo, Arouca fez 2 a 1, mas a resposta do Juventude não tardou. Romano deixou tudo igual. No entanto, Cícero afundou o Juventude ao marcar, de cabeça, o terceiro gol do time carioca.