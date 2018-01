Fluminense vira sobre o Figueirense e fecha o primeiro turno no G-4

Com Fred e Ronaldinho Gaúcho juntos pela primeira vez no time titular, o Fluminense venceu o Figueirense de virada, por 2 a 1, neste domingo, no Maracanã, e encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no G4. O time tricolor ocupa a quarta colocação com 33 pontos, dois à frente do Palmeiras, que está em quinto. Os catarinenses vivem momento complicado e ocupam o 15º lugar com 20 pontos, a um da zona de rebaixamento.

As duas equipes voltam a campo agora no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Figueirense visita o Atlético-MG na quarta-feira, às 19h30, no estádio Independência. O Fluminense recebe o Paysandu na quinta-feira, às 19 horas, no Maracanã.

O jogo começou pegado no Rio de Janeiro, com as duas equipes jogando de igual pra igual. O Fluminense tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar chances de gol. A situação complicou para o time tricolor aos 30 do primeiro tempo, quando Clayton tentou o drible e Marlon colocou a mão na bola. Pênalti, que o próprio Clayton bateu para abrir o marcador.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Fluminense se mandou para o ataque em busca do empate e criou a primeira chance aos 33 minutos, com Fred. Após cruzamento, ele tocou com a ponta da chuteira e a bola saiu à esquerda do goleiro Muralha.

Na volta do intervalo, o time tricolor voltou mais ofensivo e logo aos três minutos conseguiu empatar com Cícero, que aproveitou cruzamento da esquerda e marcou de cabeça. O Figueirense sentiu o gol e abriu espaços para os anfitriões. O Fluminense passou a dominar a partida, com Ronaldinho se movimentando e criando boas jogadas na frente.

Aos 19 da segunda etapa, Cícero acionou Fred na área que, com tranquilidade, dominou e tocou na saída de Muralha, virando o placar. Sem forças para reagir, o Figueirense ainda teve João Vitor expulso aos 41 minutos. Ele recebeu o segundo cartão amarelo após cometer falta em Lucas Gomes.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 2 X 1 FIGUEIRENSE

FLUMINENSE - Kléver; Wellington Silva, Gum, Marlon e Gustavo Scarpa; Jean e Edson; Cícero, Ronaldinho Gaúcho (Igor Leite) e Osvaldo (Wellington Paulista); Fred (Lucas Gomes). Técnico: Enderson Moreira.

FIGUEIRENSE - Alex; Leandro Silva; Thiago Heleno, Saimon e Marquinhos Pedroso; Paulo Roberto, Fabinho (Marcão), João Vitor e Rafael Bastos (Celsinho); Clayton e Alemão (Dudu). Técnico: Hudson Coutinho (interino).

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

CARTÕES AMARELOS - Marlon (Fluminense); Rafael Bastos e João Vitor (Figueirense).

CARTÃO VERMELHO - João Vitor (Figueirense).

RENDA - R$ 643.170,00.

PÚBLICO - 19.444 pagantes (23.130 presentes).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).