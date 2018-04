Fluminense volta a golear e fica perto da classificação na Copinha

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - O Fluminense confirmou o favoritismo na tarde desta terça-feira, e goleou o Sabiá-MA, por 7 a 2, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, pela segunda rodada do Grupo C da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o Flu ficou muito perto de garantir vaga na próxima fase, senão como líder da chave, pelo menos como um dos melhores segundos colocadas.

Foi a segunda goleada, em dois jogos, do time carioca. Na estreia a equipe já havia vencido o Confiança-SE, por 4 a 0. O resultado deixa o clube na liderança da chave, com seis pontos ganhos. O Sabiá, por sua vez, segue sem pontuar a aparece na última colocação.

Ainda pelo Grupo C, América-SP e Confiança-SE se enfrentam a partir das 18 horas. O time paulista pode chegar aos mesmos seis pontos do Fluminense, e se vencer também ficará perto da próxima fase do campeonato.