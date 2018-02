Fluminense volta a treinar e espera por Carlos Alberto O elenco do Fluminense se apresenta nesta quarta-feira mas a expectativa é pela contratação do meia Carlos Alberto, do Corinthians. O retorno do jogador revelado no clube se tornou uma ?novela? e a diretoria tricolor, que deu prazo até esta terça para uma resposta do time paulista, resolveu esperar até sexta-feira. Revelado em 2000 pelo Fluminense, Carlos Alberto já acertou com os dirigentes cariocas o valor de seu salário, além do prazo de contrato: um ano. O principal problema é que o Corinthians tem colocado vários empecilhos para a transferência do atleta. Sem Carlos Alberto, os jogadores do clube serão apresentados nesta quarta à torcida em evento nas Laranjeiras. Em seguida, ficarão reunidos com o coordenador de Futebol, Branco, para conhecerem os planos do clube para 2007. Os exames médicos foram programados para a tarde. A avaliação prosseguirá na quinta e, à noite, todos viajam para a Granja Comary, em Teresópolis, local da pré-temporada. O Fluminense permanecerá na cidade serrana até o dia 23, véspera de sua estréia no Campeonato Estadual, contra o Friburguense.