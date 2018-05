Fluminense volta a treinar nas Laranjeiras após um ano e meio

Quase um ano e meio após transferir seus treinos para o CT Pedro Antonio, o Fluminense voltou a treinar nas Laranjeiras nesta quinta-feira. A atividade mudou de local por causa de um tiroteio na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, o que interditou a Linha Amarela, e impediu que a delegação tricolor chegasse até o CT.

O time não treinava no local desde outubro de 2016, quando entrou em operação o centro de treinamento localizado na Barra da Tijuca. Para muitos jogadores, foi a primeira oportunidade de treinar na famosa sede do clube.

"Me senti muito a vontade aqui", disse o lateral Gilberto. "Sei que é um local por onde passaram grandes ídolos, onde aconteceram partidas históricas. A gente olha nos painéis e nos quadros do vestiário e lembra das glórias e dos grandes jogadores do clube. Sem contar que é um estádio raiz, né? A torcida ficava bem perto do campo. Me sinto honrado e espero dar alegrias a torcida como outros que passaram por aqui deram", declarou.

Um dos poucos remanescentes do grupo de 2016, o atacante Marcos Júnior exaltou a história do local. "Aqui foi onde tudo começou. Lugar de muita história e também a nossa casa. Muito legal poder voltar às Laranjeiras, já rolava uma saudade. Aqui pisaram Fred, Assis, Deco, Thiago Neves... e agora o Marquinhos, né?", brincou o jogador.

Outro estreante no local foi o meia Sornoza. "Foi uma experiência bem legal, ficamos mais próximos dos torcedores. Pessoalmente, fiquei muito contente e vejo que meus companheiros também sentiram isso. Nos dá força para continuar fazendo um bom trabalho em campo", afirmou.

No consagrado local, o técnico Abel Braga liderou um treino tático de 1h20min de duração. Mas não esboçou a formação titular para o jogo contra o Vitória, domingo, no Barradão, em Salvador. O time volta aos trabalhos na manhã desta sexta. No dia seguinte, treinará no mesmo período antes de embarcar para a capital baiana.