Fluminense volta a treinar nesta terça Os jogadores campeões da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, se reapresentam nesta terça-feira ao Fluminense, após a folga nesta segunda, e iniciam os treinamentos para o primeiro confronto pela decisão do Carioca, domingo, contra o Volta Redonda, no Maracanã. O bom ambiente entre o elenco foi apontado pelo meia Preto Casagrande como um dos principais trunfos da equipe na conquista do fim de semana, quando o Tricolor venceu o Flamengo por 4 a 1. "A única diferença do Santos de 2004, campeão brasileiro, para o Fluminense de agora é que lá tínhamos mais jogadores de seleção. E o próprio treinador Vanderlei Luxemburgo tem um currículo invejável", disse Preto Casagrande, que atuou na equipe paulista no ano passado. "Os jovens daqui também têm uma cabeça boa e sabem o que quer. E todo mundo assume o seu papel." Após a reapresentação, o técnico do Fluminense, Abel Braga, começa a armar a equipe que poderá ter até quatro desfalques no domingo. O lateral-esquerdo Juan, o volante Diego e o meia Juninho cumprem suspensão automática. Já o atacante Leandro, ainda contundido no ombro direito, não sabe se terá condições de atuar.