Focado em Libertadores, Palmeiras dá espaço para observar os reservas

O torcedor do Palmeiras poderá ver de perto uma formação diferente do time no jogo deste domingo contra o Atlético-PR, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A prioridade no confronto da próxima quarta pelas oitavas de final da Copa Libertadores contra o Barcelona, do Equador, levará o técnico Cuca a promover mudanças em todo o time titular e até planejar novos experimentos para quando fizer algumas das substituições, no segundo tempo.

O atual campeão encerra o primeiro turno de olho na Libertadores, mas atento com a pontuação. Se vencer em casa e chegar aos 35 pontos, terá somente um ponto a menos do que tinha no ano passado. "O Corinthians tem muitos méritos por liderar, não tem o que questionar. o Grêmio também está indo bem. Talvez no segundo turno outros possam fazer um grande turno. Temos tudo para dar uma grande arrancada", afirmou o técnico Cuca.

Para se manter entre os quatro primeiros colocados, o Palmeiras vai dar rodagem a jogadores reservas. Muitos deles, no entendo, já estiveram no time principal no passado. São os casos do goleiro Fernando Prass, do zagueiro Edu Dracena, do meia Tchê Tchê e do atacante Miguel Borja. O planejamento de Cuca para a partida já inclui as entradas no segundo tempo de dois jogadores que pretende observar: os meias Hyoran e Moisés, este último recuperado de cirurgia no joelho realizada em fevereiro.

A confiança em alterar o time nas 11 posições se respalda na série de seis jogos sem perder na temporada e na necessidade de precisar reverter o confronto pelas oitavas de final da Libertadores contra o Barcelona, do Equador, pela Copa Libertadores. A partida de ida, dia 5 de julho, acabou com derrota por 1 a 0, gol sofrido nos acréscimos da partida.

"Preciso mexer no time para dar ao jador a condição de estar no máximo dele, no ânimo e na parte física, para quarta-feira. Vamos treinar. Se eu puser um time no domingo, não vou poder treinar na segunda-feira. Estamos confiantes que quem entrar, terá nível semelhante", disse Cuca. Depois de enfrentar o Atlético-PR, o Palmeiras vai viajar para Atibaia. No interior, a equipe vai trabalhar com os titulares em dois períodos na segunda-feira, já em atividade voltada para a partida contra o time equatoriano.

Contra o Atlético-PR, será a primeira chance de Prass voltar ao time titular depois de perder a vaga para Jailson antes do jogo com o Flamengo. "Tenho a mesma confiança nos dois. Quando ele tem uma falha comum, e passa a ser percebido como uma grande falha, é hora de preservar. O Prass tem a liderança, de puxar coro no vestiário. É um cara fantástico. Tinha tudo para estar triste, mas pelo contrário, é um baita de um líder", afirmou.

Ao contrário do Palmeiras, o Atlético-PR não vai poupar a equipe para a Copa Libertadores. Apesar de precisar reverter a derrota como mandante no primeiro jogo das oitavas, contra o Santos, o time vai jogar com a força máxima no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATLÉTICO-PR

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Juninho e Michel Bastos; Jean (Gabriel Furtado), Tchê Tchê e Raphael Veiga (Zé Roberto); Érik, Keno e Borja.

ATLÉTICO-PR: Weverton; Gustavo Cascardo, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley (Fabrício); Pavez, Eduardo Henrique e Guilherme; Nikão, Lucas Fernandes e Ribamar. Técnico: Fabiano Soares.

Árbitro: Rodrigo Raposo (DF)

Local: Allianz Parque

Horário: 16h

Transmissão: Pay-per-view