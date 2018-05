Focado na Série B, Vasco treina sem Bernardo, Pedro Ken e Edmílson

RIO - O Vasco iniciou nesta terça-feira a preparação para o seu segundo compromisso na Série B, sábado, contra o Luverdense, na Arena Pantanal, com vários problemas. O goleiro Martín Silva, os meias Pedro Ken e Bernardo e o atacante Edmilson não foram a campo e podem ficar fora do jogo do fim de semana. Nesta terça-feira, Martín Silva e Bernardo, com dores no joelho, realizaram fortalecimento muscular.

Os casos de Pedro Ken e Edmilson são mais graves. Assim, ambos passaram a manhã realizando tratamento de suas contusões, ambas na coxa, na fisioterapia do clube. Além desses jogadores, o Vasco tem outros problemas para seus próximos compromissos. O volante argentino Guiñazu segue em recuperação de fratura no pé direito, enquanto o zagueiro Rodrigo realiza tratamento em função de um estiramento na coxa esquerda.

Ambos seguem fora do time. Assim, com tantos problemas, o técnico Adilson Batista vem observando jogadores da equipe de juniores. Nesta terça-feira, os atacantes Marquinhos do Sul e Yago treinaram com o restante do elenco.