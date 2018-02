Foco do São Paulo é só o Corinthians Qual o time do São Paulo para enfrentar o Santos neste sábado? Depende da equipe que puder jogar contra o Corinthians. E o técnico Paulo Autuori começa, nesta sexta-feira, a montar o quebra-cabeça. Se Cicinho, Lugano e Josué ficarem fora do jogo contra o Corinthians, com certeza estarão em campo contra o Santos. Caso o São Paulo resolva enfrentar o STJD e escalá-lo contra os corintianos, é provável que fiquem de fora no sábado. O que daria oportunidade a Autuori de continuar suas experiências. Como Alê teve sua chance contra a Ponte, Hernanes pode ser escalado agora. Denílson, que foi muito bem em Campinas, deve começar o clássico e Vélber pode ter uma nova oportunidade. Se não for agora, possivelmente contra o Brasiliense, no dia 27. Júnior, expulso contra o Flamengo, e Souza, punido com o terceiro cartão amarelo na mesma partida, também não enfrentam o Santos. Autuori decidirá entre Fábio Santos e Richarlyson na esquerda e Leandro Bonfim é o favorito para a meia. Christian é outro jogador que pode descansar contra o Santos. Autuori tem dado chances a Thiago Ribeiro e Diego Tardelli e um dos dois pode ser o companheiro de Amoroso. Ou jogarem juntos, com Amoroso também descansando. Apesar da preferência de todos os jogadores de enfrentar o Corinthians, por toda a polêmica que envolve o jogo, nesta quinta o superintendente Marco Aurélio Cunha procurou minimizar a importância da partida. ?Esse jogo contra o Corinthians para nós é um treino de luxo para o Mundial, simples e puro entretenimento?, afirmou.