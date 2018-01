Foe será enterrado amanhã em Lyon O corpo de Marc-Vivien Foe será sepultado nesta terça-feira em Lyon, depois da cerimônia fúnebre que será realizada na catedral Saint-Jean. Ministros de Camarões, autoridades de Lyon e personalidades do futebol participarão do funeral. O jogador morreu aos 27 minutos do segundo tempo do jogo entre Camarões e Colômbia, quinta-feira, em Lyon, pelas semifinais da Copa das Confederações. Ainda não se conhece a causa da morte. Os primeiros resultados da autópsia, feita sexta-feira, não revelaram "elementos determinantes sobre a origem do falecimento", como registra o relatório da autópsia. O procurador da República, Xavier Richand, disse que "foi por motivo cardíaco, seguramente, mas vamos fazer novos exames complementares para confirmar a causa da morte."