Foe: tragédias semelhantes no Brasil A imagem chocante da morte do camaronês Foe, durante jogo da Copa das Confederações, já aconteceu também no Brasil. Em 1971, em treino na Praça de Esportes do São Bernardo, em Campinas, o zagueiro Tininho, do Guarani, teve aneurisma cerebral. "Na verdade, a gente estava deixando o campo, quando ele caiu do meu lado", relata Eli Carlos, seu companheiro na época. No final dos anos 70, o lateral-esquerdo Valtencir foi vítima de outra fatalidade. Revelado pelo Botafogo-RJ, foi jogar no Colorado. Em dividida com o meia Nivaldo, hoje comentarista da afiliada da Rede Globo no norte do Paraná, levou a pior ao quebrar o pescoço. Em 1982, pelo Campeonato Brasileiro, apesar do Sport ter vencido o XV de Jaú por 3 a 0, o torcedor pernambucano não teve muito o que comemorar. O jogo transcorria normalmente quando o lateral-direito Carlos Alberto Barbosa sofreu mal súbito, foi substituído por Sérgio Peres, teve enfarto e morreu em seguida. Ainda no Paraná, mas 1989, o zagueiro Wagner Bacharel, ex-Botafogo-RJ e Palmeiras, dividiu com o meia Adoilson, do Grêmio Maringá. A cabeçada, forte, fez com que fosse levado ao hospital. Após ficar em observação, voltou para casa e morreu três dias mais tarde. Nos anos 90, um caso em Pernambuco. O zagueiro João Pedro, do Sport, também morreu em campo em partida válida pelo campeonato estadual contra o Timbaúba. Mais recentemente, em Santa Catarina, no dia 3 de junho, o volante e capitão do time de juniores do Criciúma, Edicam Gabriel da Rosa, de apenas 20 anos, morreu após sofrer parada cardiorrespiratória durante treinamento do time. Há dois anos ele já treinava entre os profissionais e não havia nada em sua ficha que indicasse problemas médicos.