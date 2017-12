Foi a partida mais importante de Angola, diz treinador Empolgado com a conquista do primeiro ponto em Copas do Mundo, o treinador da seleção angolana, Luis de Oliveira Gonçalves, disse que o empate com o México, por 0 a 0, nesta sexta-feira, foi o confronto mais importante da história da equipe africana. "Essa é a primeira vez que nós jogamos um Mundial e essa foi apenas a segunda rodada (do Grupo D da Copa da Alemanha). Conseguimos ganhar um ponto e este foi o melhor resultado do futebol angolano", comentou. Ele está motivado com a possibilidade de conseguir a classificação às oitavas-de-final caso supere o Irã. "Temos que acreditar na nossa ambição. Somos modestos, sabemos que todas as partidas são difíceis. Nosso presidente nos disse que somos especiais e vamos demonstrar que ele está certo contra o Irã". Segundo Gonçalves, a Angola só começou a aparecer no cenário do futebol mundial após o término da guerra civil no país. "O dinheiro que era usado para a compra de armas agora é dedicado para a cultura e o esporte", filosofou. "Mas antes (do sucesso internacional) temos que nos impor na África. Esse ponto é importante e para os angolanos é uma festa", acrescentou. Prisões A polícia alemã deteve sete cambistas, entre 20 e 30 anos, momentos antes da partida entre Angola e México, no Niedersachenstadion, em Hannover. Durante a operação, as autoridades apreenderam várias entradas e 23 mil euros (cerca de R$ 63 mil), fruto de bilhetes comercializados nas redondezas do estádio. Os acusados só foram presos após serem denunciados à polícia, uma vez que eles também agiram antes do jogo entre Itália e Gana, que foi realizado na última segunda-feira.