'Foi muito assustador', diz dono do Fusca incendiado no protesto em São Paulo

SÃO PAULO - A imagem de um Fusca em chamas nas ruas do centro de São Paulo devido à confusão entre manifestantes contra a realização da Copa do Mundo e a Polícia Militar impressionou a população. O automóvel era do serralheiro Itamar Santos, de 55 anos, que voltava da igreja quando o incidente aconteceu. Assustado com um colchão em chamas na via, ele avançou e acabou tendo o seu carro incendiado. Itamar dava carona para duas senhoras, um rapaz e uma criança de 5 anos, conhecidos da igreja."Fiquei em choque, saí do carro para tirar o colchão e ir embora, mas depois vi que já não tinha mais jeito", disse.

O proprietário e os outros passageiros abandonaram o carro no local e foram embora para casa. O Fusca, ano 1979, também era usado em seu trabalho como serralheiro para o transporte de materiais. "O carro era uma das minhas ferramentas de trabalho, hoje mesmo já perdi um serviço que tinha que fazer", afirmou. O trabalhador conta que decidiu não tirar o carro uma vez que os policiais não foram capazes de evitar o acidente. "Não sei como alguém não se machucou. Foi muito assustador."

Os policiais não sabiam quem era o dono do Fusca incendiado até o fim da noite de sábado. Itamar só foi acionado no meio da madrugada deste domingo depois que a PM entrou em contato com seu irmão, que tem o carro registrado em seu nome. Além da perda total do veículo, Itamar ainda teve de gastar R$ 150 com o guincho para levar o Fusca destruído para casa. "Eu nem sabia que tinha manifestação, ouvi dizer depois que era por causa da Copa, mas acho um absurdo esse tipo de vandalismo", criticou.