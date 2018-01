´Foi nosso melhor jogo na história´, diz técnico do Manchester Após bater a Roma por 7 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Trafford, e avançar às semifinais da Liga dos Campeões da Europa, o treinador escocês Alex Ferguson disse que esta foi a melhor partida que presenciou nos 20 anos em que está no comando do Manchester United. "Não estava esperando por isso ou por algo semelhante. Foi o nosso melhor jogo até hoje, uma performance fantástica de cada um de nossos jogadores. A velocidade de nosso jogo e nossa penetração foram absolutamente soberbas. Tivemos confiança em nós mesmos após alguns resultados ruins", comentou o treinador ao site oficial no clube britânico. "Quando marcamos o terceiro gol [aos 18 minutos do primeiro tempo, com Wayne Rooney], me dei conta que seria algo grandioso. Foi uma partida de uma qualidade excepcional. Um dia especial, algo pouco comum, que entra para a história de qualquer grande clube", acrescentou. Apesar da excelente atuação de Cristiano Ronaldo, escolhido pela Uefa como o melhor jogador em campo - o português marcou dois gols e participou da jogada de outros três -, Ferguson ressaltou a atuação do atacante Alan Smith. O jogador marcou um gol pela primeira vez desde novembro de 2005 após se recuperar de uma séria fratura na perna, que o afastou dos campos por quase um ano. "Ele merece mais do que qualquer um. Foi paciente e treinou como uma fera", comentou. O volante Michael Carrick também enalteceu o desempenho do time. "Começamos muito bem e aproveitamos as chances de marcar gols. Tivemos uma grande eficiência", analisou o atleta, que marcou dois golaços ao acertar dois chutes no ângulo do goleiro brasileiro Doni. "Conseguir isso [gols], em um grande jogo, é um sonho." Já o treinador da Roma, Luciano Spaletti, ficou perplexo com o resultado da partida, uma vez que a equipe italiana havia ganho o primeiro jogo por 2 a 1, na semana passada. "É difícil explicar o que passou. A equipe esteve bem nos dez primeiros minutos da partida. Mas eles [Manchester] conseguiram marcar logo no primeiro ataque. Depois não conseguimos segurar o entusiasmo deles, e a nossa inexperiência ficou clara nos contra-ataques que sofremos", discursou. ?O resultado foi um marco ruim na nossa campanha até aqui na Liga. Fiquei preocupado em todas as vezes nas quais eles tinham a posse de bola perto da nossa área, pensava que seria gol?, acrescentou Spaletti, que disse que "ficaria em casa" se tivesse a chance de fazer algo diferente para evitar a humilhação na Inglaterra.