?Foi superagradável?, conclui Parreira ?Foi superagradável?. Foi desta forma, como se fizesse um balanço de uma viagem de férias, que o técnico Carlos Alberto Parreira definiu o jogo em que o Brasil goleou Hong Kong por 7 a 1, realizado nesta quarta-feira pela manhã em Hong Kong. ?Vimos uma partida de muitas jogadas bonitas; o time mostrou diversas variações de jogadas e empenho?, acrescentou o treinador. ?É evidente que Hong Kong não é páreo para o Brasil, mas houve volume de jogo e de toda experiência se pode tirar aspectos positivos. Eu acho que valeu?, concluiu. A seleção de Hong Kong é uma das mais fracas entre todas as filiadas à Fifa: ocupa apenas a 134ª posição no ranking da entidade e é a de pior ranking que o Brasil já enfrentou em sua história. O amistoso - que integra as comemorações do Ano Novo Chinês, que passará do Ano do Macaco para o Ano do Galo - foi marcado para atender ao contrato da Seleção Brasileira com sua empresa patrocinadora.