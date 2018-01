"Foi um sufoco", relembra Coutinho Aos 60 anos, Coutinho é técnico do Penapolense, time que disputa a Série B-2 do Campeonato Paulista. Foi dele o primeiro gol do Santos na final da Libertadores contra o Boca Juniors, em 1963, na Bombonera completamente lotada. Quarenta anos depois, ele relembra lances do jogo. "Jamais vou esquecer aquela partida. O Boca fez 1 a 0, com um gol de cabeça do Sanfilippo. A Bombonera virou uma bagunça total. Não dava para escutar nada. O barulho era terrível. Empolgado, o time do Boca começou a atacar. O Santos tentava tocar a bola, mas não conseguia. O Gilmar começou a pegar tudo. Sem dúvida, foi a melhor partida que ele fez na carreira. Ele extrapolou. Aí, depois de tabelar com o Pelé, eu empatei o jogo e depois o Pelé fez 2 a 1. Mas, rapaz, foi um sufoco até o final do jogo. Eles atacando e o Gilmar defendendo", conta. Leia mais no Jornal da Tarde