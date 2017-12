'Foi uma atuação muito ruim', lamenta Cristóvão após Vasco levar 3 a 0 do Flu

Depois de ver o Vasco conquistar a terceira posição da Florida Cup, torneio amistoso de pré-temporada realizado nos Estados Unidos, onde o time conquistou vitórias sobre Barcelona de Guayaquil e River Plate, o técnico Cristóvão Borges amargou uma grande decepção na estreia da equipe cruzmaltina no Campeonato Carioca. Os vascaínos foram derrotados por 3 a 0 pelo Fluminense, no Engenhão, na primeira rodada da Taça Guanabara, e assim começaram muito mal a caminhada rumo ao sonhado tricampeonato estadual.

"O primeiro tempo foi surpreendente de maneira negativa. Foi uma atuação muito ruim da equipe. Não conseguimos jogar, aceitamos a marcação, não tivemos posse de bola. O Fluminense teve tudo isso. Foi melhor e aproveitou as chances. No segundo tempo tínhamos que ir para cima, precisávamos nos expor. Jogamos e criamos chances até de empatar, mas não conseguimos ter eficiência", analisou o comandante, se referindo, entre outras coisas, ao fato de que o Vasco terminou a etapa inicial já em desvantagem de 2 a 0 no placar.

Para Cristóvão, o time com um todo acabou mostrando um desempenho ruim diante do Fluminense, embora o treinador tenha admitido que a equipe evoluiu na etapa final, na qual conseguiu um maior volume ofensivo do que no primeiro tempo.

"A equipe inteira tem que saber defender bem, não estamos falando apenas da zaga. Fomos muito mal nessa questão no primeiro tempo. A gente não se encontrou ali. Mas o segundo tempo foi algo diferente, claramente. Só não conseguimos concluir bem. Se assim fizéssemos, poderia ser diferente. Quem sabe empatar, até virar. Mas eles se fecharam e conseguiram um contra-ataque que decidiu tudo", lamentou o técnico ao falar do gol marcado por Marcos Junior, aos 35 minutos do segundo tempo.

Depois da péssima estreia, o Vasco já inicia na tarde desta segunda-feira a sua preparação para a segunda rodada da Taça Guanabara, na qual terá pela frente o Bangu, na quinta, às 16h30, em Moça Bonita.