Folga acaba e santistas voltam a treinar Acabou a folga e os jogadores do Santos se reapresentam nesta quarta-feira pela manhã no CT Rei Pelé, na expectativa do amistoso de terça-feira contra a seleção brasileira sub-23, na Vila Belmiro. Como o time só volta a atuar no Brasileiro dia 23, contra o Fluminense, quando Narciso terá a primeira oportunidade de começar jogando. Isso porque André Luís levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra a Ponte Preta e Pereira pegou suspensão de dois jogos pela sua expulsão na partida contra o São Caetano e terminará de cumprir a pena contra o Flu. Narciso pretende treinar ainda mais intensamente nos próximos dias para estar em boas condições nessa partida. "É preciso aprimorar a marcação e outros fundamentos e vou me esforçar ao máximo para isso", comentou o zagueiro que mais uma vez pode enfrentar Romário. "Ele continua muito eficiente, mesmo tendo perdido um pouco do pique", comentou.