Folga ajuda zagueiro do São Caetano Em 6º lugar no Brasileiro, com 68 pontos, o São Caetano segue se preparando para os quatro últimos jogos da competição, que podem lhe valer uma das quatro vagas à Copa Libertadores do próximo ano. Um dos mais animados com a possibilidade de conquistar um lugar na competição internacional é o zagueiro Dininho. O jogador, que nas últimas partidas vem reclamando de dores no músculo adutor da coxa direita, aproveita a folga no campeonato para se recuperar totalmente. "Estamos muito perto de conquistar nosso objetivo. Sei que não joguei bem nas últimas três partidas, pois as dores realmente incomodam. Com essa folga na tabela poderei melhorar, uma vez que se as pernas não estiverem bem, a cabeça também não irá render o esperado", afirmou Dininho. O zagueiro passou a tarde de quinta-feira realizando treinos em uma academia. O restante do elenco esteve reunido com o técnico Tite no estádio Anacleto Campanella, onde houve treino para o jogo do dia 23, contra o Goiás. Como o atacante Adhemar está suspenso, Warley pode ganhar nova oportunidade entre os titulares.