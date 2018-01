Folga causa 4 desfalques ao Juventude A folga de duas semanas no Campeonato Brasileiro fez mal ao Juventude. A prova está no time que enfrenta o Guarani, neste domingo, em Campinas. Além do zagueiro Renato, que estava afastado por lesão muscular e não conseguiu se recuperar, o técnico Raul Plassmann perdeu mais quatro jogadores no período em que a equipe ficou sem jogar. Os primeiros foram o zagueiro Dante, com uma fratura no rosto; e o meia Rafael, com uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ambos tiveram de ser operados. Para completar o quadro, na sexta-feira o departamento médico do clube vetou o lateral-direito Mineiro, devido a uma torção no tornozelo esquerdo, e o volante Camazzola, que está com o joelho esquerdo inchado. Assim, são cinco titulares sem condições para o jogo de domingo, afetando a defesa e o meio-campo. Na lateral-direita, Raul deve improvisar o zagueiro Marcelo Magalhães, outro jogador que chegou a preocupar durante a semana devido a um problema no joelho direito. Mas, como ele treinou normalmente na sexta-feira, ficou como a primeira opção, até porque não há outro lateral direito no grupo. Com tantos problemas e uma equipe que treinou raras vezes com essa formação, o técnico do Juventude aposta num esquema cuidadoso. Ele mantém uma dúvida entre Evandro e Leonardo Inácio no meio-campo, mas deve utilizar o primeiro, que é volante e, ao lado de Marcus Vinícius e Raone, reforçaria a marcação. A boa novidade é o retorno do meia Hugo, que atuará um pouco mais avançado, como um atacante. Ele não participou das últimas partidas por estar lesionado.