Folga no campeonato. E agora? Uma das mais freqüentes reclamações de técnicos e jogadores de futebol, sobretudo aqueles que trabalham no Brasil, sempre foi o calendário apertado e o excesso de jogos. Porém, quando o Campeonato Brasileiro é paralisado - como agora, por causa das eliminatórias (Brasil joga dia 7 e 10, diante da Colômbia e Equador, respectivamente) -, surge a indagação: o que fazer? Desacostumados com essa realidade, os clubes que participam da Série A optaram, quase que em sua maioria, por fazer uma espécie de inter-temporada. A exceção mais notável é o Corinthians, que programou viagem para a Rússia. Leia mais no Estadão