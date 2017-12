Folga vira remédio no São Caetano A folga na tabela do Campeonato Brasileiro poderá ser o remédio que o técnico Levir Culpi espera para acertar, de vez, o instável time do São Caetano, que após perder para o Goiás, por 1 a 0, no último sábado, acumulou três tropeços seguidos dentro da competição. Seu próximo jogo será apenas dia 7 de setembro contra o Fortaleza, na capital cearense. "Infelizmente nós tivemos muitos problemas para arredondar o trabalho do elenco. O time foi montado durante a competição e isso atrapalhou bastante", justifica o técnico, lembrando ainda que enfrentou vários problemas de condicionamento físico, lesões e, mais recentemente, de suspensões. Neste período de folga na tabela, a comissão técnica promete trabalho dobrado. Os jogadores se apresentam nesta segunda-feira no clube e sabendo que precisam melhorar.