Follmann bate bola com Neto e comemora nas redes sociais: 'Que momento'

Quase duas semanas após darem o pontapé inicial no amistoso entre Barcelona e Chapecoense, o zagueiro Neto e o ex-goleiro Jackson Follmann bateram bola nesta sexta-feira numa roda da embaixadinhas com outros jogadores do clube catarinense.

O novo encontro entre os dois sobreviventes da tragédia da Chapecoense foi registrado em vídeo nas redes sociais de Follmann. O ex-goleiro se tornou embaixador do clube de Chapecó e, assim como Neto, foi homenageado no Troféu Joan Gamper, jogo amistoso promovido pelo Barcelona, no dia 7.

O bate bola rendeu sorrisos e comemorações por parte de Follmann, que usava sua prótese na perna direita, no vídeo e nas redes sociais: "Que momento!". O ex-jogador perdeu parte da perna no acidente que vitimou 71 pessoas, incluindo grande parte do elenco da Chapecoense, na Colômbia, no dia 29 de novembro do ano passado.