Fora, Chapecoense goleia o Boa na abertura da Série B

O time catarinense, ainda, foi o único time a vencer na abertura da primeira rodada e, com isso, assumiu a liderança do torneio, enquanto o Boa caiu para o último lugar.

Dono da casa, o Boa começou tentando esboçar uma pressão e perdeu boa chance em finalização rasteira de Juba. Contudo, o nervosismo do estreante Chapecoense foi passando e o time entrou de vez no jogo.

Controlando bem as ações no meio de campo, os visitantes, aos poucos, foram chegando ao ataque e conseguiram abrir o placar aos 32 minutos. Fabiano fez jogada pela direita e cruzou para Bruno Rangel desviar para o fundo do gol. Antes do intervalo, os donos da casa quase chegaram ao empate, mas o goleiro Nivaldo fez defesa em cima da linha em cabeçada de Airton.

Logo no começo da segunda etapa, o Chapecoense pressionou e conseguiu concretizar o resultado. Logo no primeiro minuto, Alan aproveitou passe de Bruno Rangel e bateu de fora da área. A bola desviou e enganou Jonatas. Sete minutos depois, Wanderson antecipou o goleiro em cobrança de escanteio e cabeceou firme para fazer 3 a 0.

Mesmo com a larga desvantagem, o Boa não desistiu e começou o bombardeio, lançando bola na área do adversário. Marcelo Macedo teve a oportunidade mais clara, mas, livre de marcação, testou para fora, perdendo grande chance. A pequena reação não adiantou nada, pois o Chapecoense conseguiu ampliar. Aos 23 minutos, Bruno Rangel mostrou o velho faro de gol e deu leve desvio em cobrança de falta de Athos suficiente para vencer o goleiro Jonatas, que marcou bobeira na jogada. Cinco minutos depois, veio o gol de honra. Em cima da linha, Fernando Karanga desviou cruzamento de Airton e anotou o gol dos mandantes.

Os dois times volta a campo na próxima terça, quando a Série B terá rodada completa. O Chapecoense recebe o Oeste, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), já que o time catarinense cumpre suspensão de dois mandos de campo, imposta pelo STJD, por problemas na temporada de 2012. O Boa visita o Bragantino, no interior de São Paulo. As duas partidas acontecerão às 21h50.

FICHA TÉCNICA

BOA 4 x 1 CHAPECOENSE

BOA - Jonatas; Lázaro, Airton, Weldon e Hélio; Mineiro (Carlos Magno), Betinho, Marcelinho Paraíba e Marabá (Rodrigo Souza); Marcelo Macedo e Juba (Fernando Karanga). Técnico: Nedo Xavier.

CHAPECOENSE - Nivaldo; Fabiano, Rafael Lima, André Paulino (Dão) e Alan; Wanderson, Augusto (Glaydson), Diego Felipe e Athos (Soares); Fabinho Alves e Bruno Rangel. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Bruno Rangel, aos 32 minutos do primeiro tempo; Alan, a 1, Wanderson, aos 8, Bruno Rangel, aos 23, e Fernando Karanga, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Betinho, Hélio e Carlos Magno (Boa); Alan (Chapecoense).

ÁRBITRO - João Luiz Coelho de Albuquerque (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Dilzon Mello, em Varginha (MG).