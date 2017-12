Fora da Copa, Cissé é emprestado ao Olympique de Marselha O Olympique de Marselha terá o reforço do atacante francês Djibril Cissé na próxima temporada. De acordo com reportagem publicada nesta sexta-feira, no jornal local L´Equipe, a equipe francesa e o Liverpool, a quem o jogador está vinculado, já acertaram as bases do acordo de empréstimo. Cissé, de 24 anos, fraturou a tíbia da perna direita no amistoso em que a seleção da França venceu a China, no início deste mês, e deverá ficar afastado dos gramados por, no mínimo, cinco meses. Ele era considerado fundamental para a campanha da seleção francesa na Copa da Alemanha. O atacante, que tem contrato com o Liverpool até 2009, marcou 18 gols pela equipe inglesa na última temporada. No entanto, ele havia demonstrado desejo de voltar a jogar na França e, por essa razão, teria aceito até uma redução de salário para defender o Olympique, segundo o jornal.