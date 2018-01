Fora da Copa do Brasil, Ponte protesta A notícia de que a Ponte Preta está fora da Copa do Brasil deste ano caiu como uma bomba no estádio Moisés Lucarelli e não agradou nem um pouco os seus dirigentes. O São Caetano ficou com a última vaga paulista, deixando irritado o vice-presidente de futebol do time campineiro, Marco Antônio Eberlin. "A Ponte merecia estar na Copa do Brasil. Num ranking somente do torneio, conseguiríamos a vaga tranqüilamente, mas a CBF leva em conta o Campeonato Brasileiro, que é uma competição totalmente diferente", afirmou Eberlin. Dessa maneira, no primeiro semestre a Ponte Preta só participará do Campeonato Paulista, até março no máximo, e do Brasileiro, que começa em abril. Segundo informação extra-oficial, esta seria a tabela da primeira rodada dos paulistas, ainda sem data definida: Ituano x Juventude; Irati x Guarani; São Raimundo x São Paulo; Tuna Luso x São Caetano e Operário x Palmeiras. Alheio à toda confusão, o técnico Abel Braga praticamente definiu o time que estréia contra o Ituano, no próximo domingo, às 17h, em Itu. A Ponte deve entrar em campo com: Hiran; Luciano Baiano, Marinho, Rodrigo e Elivélton; Izaías, Roberto, Piá e Luizinho Vieira; Fabrício Carvalho e Hernâni.