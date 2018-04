Fora da Copa do Mundo, Itália confirma amistoso contra a Arábia Saudita na Suíça

Fora de uma Copa do Mundo pela primeira vez em 60 anos, a Itália segue agendando amistosos neste seu início de ciclo que visa principalmente a Eurocopa de 2020 e o Mundial de 2022. A Federação Italiana de Futebol confirmou oficialmente nesta quinta-feira que a seleção do país enfrentará a Arábia Saudita no dia 28 de maio, em Saint Gallen, na Suíça.

Ironia do destino para os tetracampeões mundiais, o confronto servirá como preparação dos árabes para a Copa de 2018, na qual farão o jogo de abertura da competição contra a anfitriã Rússia, no dia 14 de junho, em Moscou.

Este duelo também marcará a primeira vez que a Itália enfrenta a Arábia Saudita. E, logo depois desta partida inédita, os italianos realizarão amistosos contra a França, no dia 1º de junho, em Nice, e contra a Holanda, em Turim, três dias depois.

Na semana passada, a Federação Italiana de Futebol já havia confirmado também que agendou amistosos da seleção para depois do Mundial na Rússia. A equipe nacional enfrentará a Ucrânia no dia 10 de outubro e os Estados Unidos em 20 de novembro.

Ainda sem ter definido o seu novo técnico, cujo nome deverá ser anunciado em maio, a Itália ficou fora da Copa de 2018 ao ser eliminado pela Suécia na repescagem das Eliminatórias Europeias. Carlo Ancelotti, Roberto Mancini e Antonio Conte são considerados os favoritos entre as opções para assumir o comando da seleção.