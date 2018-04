Fora da Copa, Egito comemora tricampeonato em Angola

Fora da Copa do Mundo da África do Sul, a seleção do Egito comemorou o tricampeonato da Copa Africana de Nações, neste domingo, como um prêmio de consolação. Os egípcios venceram por 1 a 0 a equipe de Gana, que está garantida no Mundial. Mohamed Nagui foi o autor do único gol do jogo.

"Desde o primeiro dia em que chegamos aqui, nós dissemos que venceríamos o torneio", afirmou o assistente-técnico do Egito, Shawki Garib. "E nós conseguimos, mesmo que tenha sido mais difícil do que em 2006 e 2008. Estou muito orgulhosos dos meus jogadores".

Com a vitória, o Egito chegou ao seu sétimo título na Copa Africana e se consolidou como o maior vencedor da competição. Curiosamente, a seleção não exibe o mesmo desempenho nos torneios mais importantes, como a Copa do Mundo. Os egípcios participaram da Copa somente em 1934 e 1990.

Invicto há 19 jogos na Copa Africana, o Egito perdeu a chance de ir para o Mundial ao perder para a Argélia nas eliminatórias, em novembro. "Nós jogamos melhor durante os grandes torneios do que nas eliminatórias", explicou Garib. "É mais fácil desenvolver algum entrosamento quando se joga durante três semanas", completou o assistente.