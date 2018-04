Fora da Eurocopa 2012, Turquia demite Guus Hiddink O técnico Guus Hiddink não comanda mais a seleção turca de futebol. Nesta quarta-feira, a federação local da modalidade informou que chegou a um acordo mútuo para rescindir o contrato do treinador, que iria até o meio do ano que vem, por conta da não classificação do país para a Eurocopa de 2012, na Ucrânia e na Polônia.