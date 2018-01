Fora da final da Copa do Brasil, Victor Ramos se despede do Palmeiras

"Estou aqui para agradecer ao Palmeiras por tudo que fez por mim em especial, ao (diretor de futebol) Alexandre Mattos, aos meus companheiros e a essa torcida maravilhosa, que eu jamais irei esquecer. Obrigado por tudo! Não posso deixar de falar do jogo de hoje, que eu queria muito estar presente. Mas são coisas da vida e do futebol. Já somos campeões só pela história que temos. Boa sorte aos meus companheiros. Estamos juntos sempre. Estarei aqui na torcida e vamos ser campeões!", escreveu o zagueiro.

Victor Ramos se destacou com a camisa do Vitória no futebol brasileiro, tendo chegar ao Monterrey, do México, no início de 2014. Após um ano na América do Norte, foi emprestado ao Palmeiras. No Allianz Parque, foi titular durante boa parte do Campeonato Paulista e em 17 jogos do Brasileirão, perdendo espaço com a chegada do técnico Marcelo Oliveira.

Nas últimas semanas, foi liberado diversas vezes pela diretoria para resolver problemas particulares, tendo sido relacionado para apenas uma partida em novembro - ficou no banco contra o Cruzeiro. Para a final de logo mais, o Palmeiras tem à disposição os zagueiros Nathan, Vitor Hugo, Augusto e Jackson.